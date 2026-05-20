ПВО сбила 273 БПЛА над РФ, одной из целей ВСУ стала Волгоградская область

На сайте Минобороны России разместили заявление ведомства о ситуации в стране.
В сообщении говорится, что в течение прошедшей ночи с 20.00 19 мая до 7.00 20 мая дежурные средств ПВО перехватили 273 украинских дрона над рядом территорий.
В числе регионов, которые атаковали силы ВСУ, — Волгоградская область.
Также атаке беспилотных летательных аппаратов самолетного подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Нападение отразили в Краснодарском и Ставропольском краях, над территорией Крыма, Татарстана, Московского региона, над акваториями Азовского и Черного морей.
