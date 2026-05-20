В Кремле ответили на заявления МИД Литвы о нападении на Калининград

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в среду, 20 мая, назвал заявлением на грани безумия слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Кестутис Будри Литвы о нападении на Калининград.
— Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо, — сказал Песков, передает «Вести».
Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.
19 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался об идее балтийских государств напасть на Калининград. По его словам, подобные «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета».
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград паранойей.