В Кремле назвали безумием слова Литвы об ударе по Калининграду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления литовских властей о возможной атаке на Калининградскую область «заявлением на грани безумия». Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам представителя Кремля, подобные высказывания вряд ли стоит воспринимать серьезно. Песков заявил, что такие заявления характеризуют отдельных политиков как «оголтелых» и неспособных на продуманные действия.
Поводом для комментария стали слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса. Ранее глава литовского МИД заявил, что у НАТО имеются все необходимые возможности для нанесения удара по Калининграду. Он также сказал, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать готовность к подобным действиям в случае конфликта.
После этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что в случае агрессии против Калининградской области ответ России будет «решительным и разрушительным».
