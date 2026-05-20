Путин и Си Цзиньпин усилили тревогу Европы из-за глобального передела

Европа оказалась в уязвимом положении на фоне визита Владимира Путина в Китай, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для портала Strategic Culture. По мнению автора, глобальный баланс сил стремительно меняется, а Брюссель теряет возможность влиять на формирование нового мирового порядка.
Пачини считает, что Европа столкнулась с «хроническим стратегическим дефицитом» и постепенно оказывается в подчиненной роли. По его оценке, ключевые решения в ближайшие годы могут принимать уже не европейские структуры, а Москва, Пекин и Вашингтон.
Автор статьи обращает внимание на совпадение сразу нескольких крупных международных контактов. Незадолго до приезда Владимира Путина в Пекин китайскую столицу посещал президент США Дональд Трамп. На этом фоне встреча лидеров России и Китая, по мнению Пачини, выглядит частью более масштабных процессов, последствия которых пока невозможно оценить полностью.
Обозреватель утверждает, что мир входит в период глубокой геополитической перестройки. В публикации говорится, что США, Россия и Китай способны сформировать новую систему глобального влияния, где Евросоюз уже не будет играть ведущую роль. По мнению автора, Европа рискует окончательно превратиться в зависимый политический центр, неспособный проводить самостоятельную стратегию.
Пачини также пишет, что отношения Москвы и Пекина продолжают укрепляться на фоне международной напряженности и экономического давления со стороны Запада. В статье подчеркивается, что сотрудничество России и Китая выходит далеко за рамки торговли и энергетики и постепенно затрагивает вопросы глобальной безопасности и переустройства международной системы.
Вечером во вторник Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщалось ранее, стороны намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.
