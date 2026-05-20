«Единая Россия» запустила голосование на конкурсе «Земский почтальон-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийский конкурс «Земский почтальон» организуют по партпроекту «Российское село».
Голосование за лучшего «Народного почтальона» позволяет жителям страны лично поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
В нём участвуют финалисты конкурса, которых определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа. Каждый из них представляет свой регион и рассказывает о работе почтальона на местах: о помощи жителям, ежедневном общении с людьми и роли почты в жизни сельских территорий.
Красноярский край на финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон» в Москве, который состоится 26 мая, представит победитель регионального этапа из деревни Крутая Емельяновского округа Любовь Шульга. В этом году заявки на конкурс прислали более 60 почтальонов из территорий Красноярского края.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов рассказал о работе Любови: «Любовь Михайловна — не просто сотрудник почты, она еще и мать четверых детей. Это человек-стержень! Самое важное — человеческое участие и неравнодушие. В метель Любовь Михайловна шла по деревне и заметила, что у 85-летней жительницы не идет дым из трубы, забеспокоилась, зашла. И не зря. Бабушка упала, подняться не могла, помощи ждать было неоткуда. Любовь Михайловна вызвала скорую и оставалась рядом до приезда врачей. Спасли человека. Или взять пандемию. Дети на дистанте, учебники и тетради развозить некому. И снова почтальон садится на свой транспорт. Она буквально стала связующим звеном между школой и домом».
По словам Любови Шульги, быть почтальоном непросто, но работа дает ощущение нужности людям: «Я работаю почтальоном 34 года. Обслуживаю две деревни — Крутая и Сухая, это около 700 человек жителей. Я веду подписку, разношу почту, пенсии, принимаю квитанции на оплату за свет, за ТКО. Мне нравится работа, нравится общаться с людьми. Я здесь выросла. Здесь мой дом, мои люди. Меня знают, мне доверяют. Когда бабушка Марья говорит “Люба, ты как родная”, я понимаю, что всё делаю правильно, а это дороже денег».
«Народного почтальона» определят по итогам интернет-голосования. Он получит приз в размере 150 тысяч рублей. Поддержать участников можно на странице «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/app7198399_-49069650?ref=snippet_im. Главного победителя конкурса выберут по итогам очного финала в Москве. Его ждёт денежный приз в размере 250 тысяч рублей.
Напомним, конкурс «Земский почтальон» организуют по партпроекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.
