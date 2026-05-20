«Суицидальная паранойя»: Захарова колко ответила на угрозы Литвы Калининградской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы со стороны главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области являются проявлением суицидальной паранойи. Такое заявление дипломат сделала в эфире радиостанции Sputnik.
«Это реально настоящая суицидальная паранойя. Эти фобии, которые превратились уже в паранойю, приводят к абсолютному самоубийственному курсу, который декларируется уже публично», — уточнила Захарова.
По словам представителя МИД, литовский политик своими заявлениями делает хуже собственной стране, её обществу и народу, особенно учитывая, что Литва является непосредственным соседом Калининградской области.
Ранее эту ситуацию уже комментировал зампредседателя Совфеда РФ Константин Косачев. Он напомнил русскую поговорку об услужливом дураке, который опаснее врага, и дал понять, что этот посыл предназначается для Брюсселя.