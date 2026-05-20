В российском МИДе допустили соразмерный ответ на чужие ядерные испытания

Россия будет действовать адекватно и соразмерно в случае проведения ядерных испытаний другим государством, заявил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, текущая международная ситуация требует готовности российской инфраструктуры к возможным шагам со стороны США в направлении полноценных ядерных тестов.
Рябков отметил, что Москва внимательно следит за развитием обстановки и учитывает вероятность подобных действий со стороны других стран. Он подчеркнул, что Россия готова реагировать на такие шаги.
На этой неделе Минобороны РФ сообщило о проведении совместных российско-белорусских учений по подготовке и применению ядерных сил. Маневры проходят с 19 по 21 мая.
В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. Там также подчеркнули, что мероприятия не представляют угрозы для безопасности региона.
При этом на Западе учения вызвали обеспокоенность. Ряд экспертов расценил их как сигнал со стороны Москвы на фоне международной напряженности.
Читайте также: В Европе жёстко раскритиковали призыв Литвы к атаке на Калининград.