Спустя 26 лет китайский специалист Пэн Пай снова встретится с Владимиром Путиным. Эту информацию распространяет RT.
В детстве Пэн Пай уже видел российского лидера во время его первого приезда в Китай в 2000 году. Сейчас, став взрослым инженером, он признаётся, что предстоящая встреча для него — не просто двойное везение, а нечто в сотни раз более значимое.
Сам мужчина говорит, что пока не испытывает волнения. Но когда он осознает, что, переступив порог, снова сможет увидеть Владимира Путина, и эта мечта почти осуществится, ему, скорее всего, будет сложно сдержать свои чувства.
«Я хочу сказать ему: “Вы всё так же энергичны и внушительны, а я из того маленького мальчика превратился во взрослого мужчину с небольшим животиком”, — замечает он.
МРОТ хотят поднять до 60 тысяч: в Госдуме предложили революционное повышение зарплат и пенсий.