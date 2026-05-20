Нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может вызвать применение Пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену.
По его мнению, страны Балтии не смогут долго мириться с нарушением своего воздушного пространства Украиной и неизбежно активируют Пятую статью НАТО.
Риттер назвал действия киевского режима безрассудным, предупреждая о непредсказуемых последствиях и опасной эскалации в регионе.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.