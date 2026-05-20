Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы по отношению к Калининградской области со стороны руководителя МИД Литвы Кестутиса Будриса.
Захарова охарактеризовала угрозы как фобии, превратившиеся в суицидальную паранойу.
Курс литвы, который «декларируется уже публично», по словам Захаровой, является «абсолютно самоубийственным».
Будрис, по словам Захаровой «говорит не о том, чтобы сделать хуже России, о том, чтобы сделать хуже своей собственной стране».
Читайте материал «Путин рассказал, какова главная цель отношений России и КНР».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.