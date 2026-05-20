Известного экс-телеведущего могут признать иноагентом после жалоб активистов

Телеведущего Александра Васильева могут проверить на предмет иностранного финансирования после обращений общественников в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст, сообщает телеграм-канал Mash. Поводом стали данные о переводах за онлайн-курсы и консультации, которые, как утверждается, поступали в том числе от клиентов с Украины.
По информации канала, после переезда во Францию Васильев организовал закрытый клуб, посвященный моде и стилю. Участникам предлагают дистанционные лекции, консультации и разборы образов. Стоимость участия, как утверждается, составляет около 24 тысяч рублей для новых клиентов и 16 тысяч — для постоянных.
Также, по данным Mash, телеведущий проводит индивидуальные консультации. За личное общение с ним, как утверждается, необходимо заплатить более 550 тысяч рублей. При этом визиты в Россию исключены — услуги доступны либо в онлайн-формате, либо за пределами страны.
Особое внимание авторы обращений, как сообщается, уделили платежам со стороны украинских клиентов. По данным Mash, прямые переводы в гривнах якобы не использовались, а оплата проходила через сторонние банковские карты с последующей конвертацией средств в евро или доллары.
Александр Васильев покинул Россию в 2022 году после закрытия программы «Модный приговор» и переехал во Францию. В публикации говорится, что в последние годы телеведущий критиковал СВО и заявлял, что не считает свой отъезд из России потерей.
