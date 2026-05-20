Известного экс-телеведущего могут признать иноагентом после жалоб активистов

Телеведущего Александра Васильева могут проверить на предмет иностранного финансирования после обращений общественников в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст, сообщает телеграм-канал Mash. Поводом стали данные о переводах за онлайн-курсы и консультации, которые, как утверждается, поступали в том числе от клиентов с Украины.