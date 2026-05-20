Парламент Казахстана теперь стал однопалатным

Парламент Казахстана одобрил во втором чтении конституционный закон, создающий юридическую основу для функционирования нового однопалатного органа — Курултая, о чем проинформировала пресс-служба законодательного органа.

Во втором чтении был утвержден конституционный акт, устанавливающий фундамент для работы нового однопалатного парламента Казахстана — Курултая, сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Данный документ воплощает в жизнь нормы обновленной конституции, одобренной гражданами на всенародном голосовании в марте текущего года.

«Парламент принял во втором чтении конституционный закон “О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов”. Документ разработан для реализации положений новой конституции, одобренной на республиканском референдуме 15 марта», — отметила пресс-служба парламента.

Новый орган будет состоять из 145 депутатов, которые будут избраны на пятилетний срок. Закон определяет структуру Курултая, механизм его создания и компетенцию, а также принципы депутатской этики. Народный совет Казахстана получил возможность выдвигать законодательные инициативы.

