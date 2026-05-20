Шугаев: Российские системы ПВО вызывают большой интерес у партнеров

Российские системы противовоздушной обороны вызывают большой интерес у зарубежных партнеров. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Глава ФСВТС отметил, что ПВО сегодня являются одним из первостепенных видов вооружений. По его словам, опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке доказывает высокую востребованность таких систем.
Шугаев подчеркнул, что новейшие комплексы, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях, несомненно, пользуются повышенным вниманием со стороны иностранных партнеров.
Как писал KP.RU, ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о новых российских военных разработках. Среди них он особо выделил беспилотник «Скальпель». Чемезов подчеркнул, что этот дрон уникален. Его главная особенность — X-образные крылья, благодаря которым беспилотник точно поражает цель с любого ракурса.