Шугаев: Российские системы ПВО вызывают большой интерес у партнеров

Как писал KP.RU, ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал о новых российских военных разработках. Среди них он особо выделил беспилотник «Скальпель». Чемезов подчеркнул, что этот дрон уникален. Его главная особенность — X-образные крылья, благодаря которым беспилотник точно поражает цель с любого ракурса.