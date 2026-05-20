Глава КНР дал оценку переговорам с Путиным

Глава КНР Си Цзиньпин назвал беседу с Владимиром Путиным дружеской и плодотворной, сообщает РИА Новости.
Диалог между двумя лидерами стартовал с обсуждения в ограниченном кругу. Затем к главам государств подключилась основная часть делегаций, и беседа была продолжена в более широком составе.
Вечером того же дня Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут неформальную встречу за чашкой чая. В ходе этого мероприятия руководители рассмотрят ключевые вопросы глобальной политики.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. На площади Тяньаньмэнь его встретили артиллерийскими залпами в рамках торжественной церемонии. Оркестр исполнил гимн России, а затем прозвучала мелодия «Подмосковные вечера».
МРОТ хотят поднять до 60 тысяч: в Госдуме предложили революционное повышение зарплат и пенсий.