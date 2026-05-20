Стало известно, кого Зеленский представляет переговорщиком от Европы

Владимир Зеленский хотел бы, чтобы в рамках возможных переговоров России и Европы европейскую сторону представлял бывший премьер-министр Италии Марио Драги либо подобный ему политик, заявило Financial Times.
Также, по данным издания, Зеленский считает одним из предпочтительных для него вариантов «сильного действующего лидера» какой-либо европейской страны.
В мае представитель Евросовета Антониу Кошта сказал, что уже проводит консультации с европейскими лидерами по подготовке к переговорному процессу с Россией. По его словам, переговоры могут начаться, когда «настанет правильный момент».
Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Кошты, сказал, что в прошлом именно европейская сторона, а не Россия, отказалась от ведения переговоров. Также он сказал, что Шредер был бы предпочтительнее для него как визави, но Европа должна сама выбрать лидера, которому доверяет.
Читайте материал «На Западе удивились “мечте” Каллас по России».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.