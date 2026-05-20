Ушаков рассказал, как проходят переговоры Путина и Си в Китае

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли позитивно.
«В целом позитивно», — сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о ходе переговоров.
Он добавил, что в том числе речь шла о вопросах сферы энергетики.
Путин прибыл в Пекин с официальным визитом накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась церемония встречи.
Ранее Путин заявил, что цель отношений России и Китая — процветание народов обеих стран.