Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об укреплении партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Источник: РБК

Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, это массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей России и КНР, общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.

Помимо этого, лидеры подписали заявление об углублении отношений России и Китая и декларацию о становлении многополярного мира.

Вместе с этим министр транспорта России Андрей Никитин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подписали с китайскими коллегами соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

Материал дополняется.

