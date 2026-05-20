Россия и КНР продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Делегации России и КНР продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа».
Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай приурочен к 25-летию договора.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан Россией и КНР в 2001 году. Он рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия на пять лет при отсутствии возражений сторон.
20 мая делегации России и Китая проведут переговоры в узком и расширенном составе. По их итогам планируется подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и около 40 двусторонних документов.
