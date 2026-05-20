Минобрнауки заявило о готовности возобновить студенческие обмены с США

Россия готова обсудить возобновление студенческих обменов с США в случае заинтересованности с американской стороны. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки.
Как напомнили в ведомстве, в соответствии с утвержденной в 2022 году концепцией Москва проводит «многовекторную гуманитарную политику» и развивает культурные, научные и образовательные обмены с заинтересованными партнерами из всех стран, в том числе недружественных.
«В этой связи Минобрнауки России готово обсудить встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы (ГД) в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны», — отметили в ведомстве.
По данным министерства, сейчас в российских вузах учатся 97 студентов из США.
Ранее все образовательные программы по обмену были заморожены после начала военной операции на Украине в 2022 году.
В конце марта состоялся визит делегации Госдумы в США. В его ходе российские депутаты встретились с конгрессменами и провели переговоры с делегатами от американского правительства.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»), принимавший участие в поездке, заявил, что стороны обсуждали многие темы, в том числе студенческие обмены.
