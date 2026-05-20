Переговоры Путина и Си длились почти три часа

Почти три часа продолжались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Официальная часть визита президента России в Китай завершилась, пишет РИА Новости.
Встреча Путина и Си прошла в среду в Доме народных собраний. Сначала они беседовали в узком составе, затем к ним присоединились основные делегации, и переговоры продолжились в расширенном формате.
Вечером в среду у президента РФ и председателя КНР запланирована неформальная встреча за чаем. На ней обсудят актуальные вопросы международной повестки.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что переговоры прошли в целом позитивно.