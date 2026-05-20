Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве

В Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов о сотрудничестве в промышленности, торговле, транспорте, образовании, кино и других сферах. Лидеры России и Китая также приняли заявление о укреплении всеобъемлющего партнёрства и продлили договор о добрососедстве, которому исполнилось 25 лет. Переговоры длились более двух часов. Си Цзиньпин отметил, что за 30 лет отношения между странами, «закалённые ветром и дождём», стали ещё крепче.