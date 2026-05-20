В Британии возмутились словами Литвы о нападении на Калининград

Слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости атаки на Калининград со стороны НАТО могут иметь опасные последствия для Прибалтики. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Я вообще не понимаю, почему европейские лидеры в такое опасное время, когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, очень усердно работают, чтобы добиться противоположного», — заявил Меркурис.

Он назвал слова Будриса «невероятно безрассудными и очень опасными».

Эксперт подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры на любые шаги Североатлантического альянса, касающиеся Калининграда. По мнению Меркуриса, подобные провокационные призывы лишь усугубляют напряженность в Балтийском регионе.

Ранее в Кремле назвали безумием слова Литвы об ударе по Калининграду.

