Слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости атаки на Калининград со стороны НАТО могут иметь опасные последствия для Прибалтики. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Я вообще не понимаю, почему европейские лидеры в такое опасное время, когда по всем рациональным расчетам нужно было бы разрядить обстановку и сбавить градус риторики, очень усердно работают, чтобы добиться противоположного», — заявил Меркурис.
Он назвал слова Будриса «невероятно безрассудными и очень опасными».
Эксперт подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры на любые шаги Североатлантического альянса, касающиеся Калининграда. По мнению Меркуриса, подобные провокационные призывы лишь усугубляют напряженность в Балтийском регионе.
Ранее в Кремле назвали безумием слова Литвы об ударе по Калининграду.
