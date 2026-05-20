Россия усомнилась в сохранности европейского кредита €90 млрд для Украины

Речь идет о кредите, который страны ЕС согласовали для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Решение приняли на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Средства планируется привлечь через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета объединения.
По данным европейских структур, кредит должен закрыть значительную часть расходов Киева, включая военные нужды и поддержку государственного бюджета. Основная часть средств предназначена для военной помощи, оставшаяся — для общих бюджетных потребностей Украины.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за это решение придется детям и внукам европейских политиков, поскольку Украина, по его словам, деньги не вернет.
В ЕС также обсуждали механизм контроля за использованием средств и условия закупок вооружений. Предполагалось, что военная часть кредита будет направляться преимущественно на закупки у производителей на Украине, в странах Евросоюза и в государствах Европейской экономической зоны. Исключения допускались только при срочной необходимости и отсутствии нужной продукции у этих поставщиков.
Киев рассчитывает получить первый транш по кредиту в начале июня. При этом в Еврокомиссии ранее признавали, что подготовка документов по механизму финансирования еще не завершена.
Читайте также: €90 млрд Киеву назвали обманом — платить придется гражданам ЕС.