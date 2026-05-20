Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия усомнилась в сохранности европейского кредита €90 млрд для Украины

Россия считает, что двухлетний пакет помощи Евросоюза Украине на 90 миллиардов евро будет разворован, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Россия считает, что двухлетний пакет помощи Евросоюза Украине на 90 миллиардов евро будет разворован, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, у Москвы нет сомнений, что выделенные Киеву средства постигнет та же судьба, что и прежние западные транши.

Речь идет о кредите, который страны ЕС согласовали для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Решение приняли на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Средства планируется привлечь через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета объединения.

По данным европейских структур, кредит должен закрыть значительную часть расходов Киева, включая военные нужды и поддержку государственного бюджета. Основная часть средств предназначена для военной помощи, оставшаяся — для общих бюджетных потребностей Украины.

Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за это решение придется детям и внукам европейских политиков, поскольку Украина, по его словам, деньги не вернет.

В ЕС также обсуждали механизм контроля за использованием средств и условия закупок вооружений. Предполагалось, что военная часть кредита будет направляться преимущественно на закупки у производителей на Украине, в странах Евросоюза и в государствах Европейской экономической зоны. Исключения допускались только при срочной необходимости и отсутствии нужной продукции у этих поставщиков.

Киев рассчитывает получить первый транш по кредиту в начале июня. При этом в Еврокомиссии ранее признавали, что подготовка документов по механизму финансирования еще не завершена.

Читайте также: €90 млрд Киеву назвали обманом — платить придется гражданам ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше