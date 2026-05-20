Си Цзиньпин оценил переговоры с Владимиром Путиным: что он сказал

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил итоги переговоров с Владимиром Путиным. Он назвал их дружескими и плодотворными. Об этом сообщает пресса по итогам встречи в Пекине.
«Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», — уточнил китайский лидер.
Российский лидер прибыл в Китай 19 мая с официальным визитом. В Доме народных собраний состоялась их важная встреча.
Переговоры начались с доверительной беседы в узком составе. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели вместе почти полтора часа. Атмосфера была теплой и открытой.
Также председатель КНР подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем можно назвать образцовыми. По его словам, две страны показывают пример крепкого партнерства.
