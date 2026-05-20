Путин заявил, что Россия готова обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай

Россия продолжит бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«Мы, конечно, готовы и далее надёжно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива», — сказал Путин.
Он отметил, что страны активно сотрудничают в энергетике. Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров нефти, природного газа и угля в Китай.
Глава государства прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В среду в Доме народных собраний прошли переговоры с Си. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал встречу в целом позитивной.