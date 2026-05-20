Назван главный результат визита Путина в Китай

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, охарактеризовал главный итог поездки российского лидера в Китай как неизменную регулярность контактов между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на высшем уровне.
«Ключевой результат здесь — это именно непрерывность диалога на высшем уровне. Речь идет о ритмичном, систематическом общении, которое каждый раз дает свежий стимул для деятельности на рабочих направлениях», — заявил Песков в интервью «Известиям».
Глава российского государства прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. На следующий день в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.