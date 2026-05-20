НАТО начало искать замену выводимым войскам США в Европе

Страны НАТО поручили главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе Алексусу Гринкевичу подготовить варианты замены американских военных и техники, которые Вашингтон планирует вывести с европейского направления, пишет Politico со ссылкой на дипломатов и источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, речь идет о перераспределении сил внутри Европы после решений США сократить часть своего военного присутствия. Ранее Вашингтон отказался направлять в Польшу в рамках ротации бригаду численностью около 4 тысяч человек. Кроме того, американские власти намерены вывести из Германии еще 5 тысяч военнослужащих.

Источники Politico утверждают, что оба шага в перспективе связаны с постепенным сокращением американского присутствия в ФРГ. При этом часть подразделений, которые ранее планировалось перебросить в Польшу, могут заменить военные, уже находящиеся на территории Германии.

Пока в НАТО не определились, в какие сроки будет проходить замещение американских сил. По информации собеседников издания, вопрос могут включить в очередной четырехлетний цикл оборонного планирования альянса либо решить ускоренно.

На фоне обсуждений в НАТО в европейских странах усиливаются опасения по поводу возможного ослабления американских гарантий безопасности. В последние месяцы в альянсе все чаще обсуждают необходимость увеличения собственных оборонных возможностей и сокращения зависимости от военной поддержки США.

Читайте также: США отказались перебрасывать 4 тысячи военных в Польшу.

