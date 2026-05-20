Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги масштабных переговоров в Пекине. Главные заявление глав государств — в материаел «Вечерней Москвы».
По словам Путина, Россия и Китай — образец того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами. Кроме того, Пекин и Москва являются друг для друга важными торговыми партнерами.
— Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива, — заявил президент.
Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Путин посещает Китай уже в 25-й раз — это свидетельствует о высоком уровне и характере китайско-российских отношений. Помимо этого, взаимодействие между государствами строится на политическом взаимодоверии.
— Необходимо противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять, прежде всего — провокационным действиям, направленным на отрицание итогов Второй мировой войны, на воскрешение признаков фашизма и милитаризма, — добавил председатель КНР.
