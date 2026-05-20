Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР

Президент России подчеркнул, что РФ и Китай активно сотрудничают в области энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Пекин.

Глава государства напомнил, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, а также сжиженного газа и угля.

«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что российско-китайские отношения не подвержены внешним влияниям и могут служить образцом для других стран мира.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин и Си Цзиньпин в Китае приняли Декларацию о становлении многополярного мира.

Визит Путина в Китай: Онлайн-трансляция.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше