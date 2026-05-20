Путин: РФ готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР

Российская Федерация готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Пекин.
Глава государства напомнил, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, а также сжиженного газа и угля.
«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер отметил, что российско-китайские отношения не подвержены внешним влияниям и могут служить образцом для других стран мира.
