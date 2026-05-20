Почти 300 беспилотников сбили над регионами страны за ночь на 20 мая

В ночь на 20 мая украинские силы нанесли удары дальними дронами по российским территориям, расположенным вне зоны проведения специальной военной операции. Системы противовоздушной обороны сбили 273 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Согласно заявлению пресс-службы Министерства обороны РФ, атаки были направлены на объекты инфраструктуры в двадцати регионах страны.
На протяжении всей ночи сигналы воздушной тревоги звучали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Под удар попали Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Татарстан, а также территории Московской области.
В Ростовской области противник предпринял попытку атаки в условиях грозы, однако мобильные огневые расчеты и ракетные подразделения ПВО ликвидировали 20 БПЛА в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.
