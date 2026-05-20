Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Китае. Главное

Состав российской делегации
Визит Путина в Китай рассчитан на два дня. Главу российского государства сопровождают пять вице-премьеров, восемь министров, глава ЦБ, руководители госкорпораций, представители крупного бизнеса и главы регионов.
В делегацию вошли первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.
Также в Китай прибыли глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Администрацию президента представляют помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Кроме того, в составе делегации — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, а также другие представители бизнеса.
Программа визита
Путин прилетел в Пекин вечером 19 мая. После торжественной встречи в аэропорту он отправился в государственную резиденцию Дяоюйтай.
Основная программа визита прошла 20 мая. Утром на площади Тяньаньмэнь состоялась церемония встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российского президента приветствовали почетный караул и оркестр, а детский хор исполнил песню «Подмосковные вечера».
После церемонии лидеры провели переговоры в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций. По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместные документы и сделали заявления для СМИ.
В программе визита также остается встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, участие лидеров в открытии фотовыставки о российско-китайских отношениях и торжественный прием.
Главные итоги переговоров
Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл этот документ программным: в нем определены основные направления развития российско-китайских связей и общее видение международной повестки.
Также лидеры приняли декларацию о становлении многополярного мира. Всего в присутствии Путина и Си были подписаны 20 совместных документов, а общий пакет договоренностей по итогам визита оценивается примерно в 40 документов.
Отдельным итогом стала договоренность о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Именно к 25-летию этого документа был приурочен визит российского президента.
Экономика и торговля
В ходе переговоров Путин заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая продолжает развиваться, несмотря на внешние ограничения. По его словам, за 25 лет товарооборот двух стран вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд превышает $200 млрд.
Си Цзиньпин сообщил, что за январь—апрель 2026 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 20%. По итогам 2025 года, по данным, которые ранее приводил помощник президента Юрий Ушаков, показатель составил около $240 млрд.
Энергетика
Одной из центральных тем переговоров стала энергетика. Путин заявил, что Россия готова и дальше бесперебойно поставлять Китаю нефть, природный газ, СПГ и уголь.
По данным «Интерфакса», в 2025 году Россия поставила в Китай 101 млн тонн нефти и 49 млрд куб. м газа — как по трубопроводам, так и в виде СПГ. На церемонии подписания также объявили о 20 корпоративных документах, в том числе в сфере энергетики.
Соглашения РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ расширил сотрудничество с китайскими партнерами в ходе визита российской делегации.
Фонд договорился с China Architecture Design & Research Group о сотрудничестве в инфраструктурных и инвестиционных проектах в России и Китае. Также заключены соглашения с Демонстрационной зоной Китай—ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции о развитии совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, РФПИ наладил взаимодействие с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division. Речь идет о поддержке российско-китайского партнерства в сфере гражданской космической инфраструктуры.
По словам Дмитриева, РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовал более 50 проектов, общий объем инвестиций в которые превысил 800 млрд руб.