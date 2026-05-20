Го Цзякунь добавил, что граждане России, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года
ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Китай принял решение о продлении безвизового режима для российских граждан до 31 декабря 2027 года, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.