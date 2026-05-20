Путин подвёл итоги переговоров с Си Цзиньпином

Владимир Путин выступил с заявлением после подписания совместных российско-китайских документов в Пекине. Президент заявил, что отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня, стали полностью самодостаточными и не зависят от колебаний мировой политики и экономики. Москва и Пекин, по словам Путина, показали всему миру, как нужно строить межгосударственные отношения — в духе уважения, доверия и учёта интересов друг друга.
Переговоры прошли в исключительно тёплой и товарищеской атмосфере. Их результатом стало подписание около 40 различных документов — от энергетики и технологий до транспорта и гуманитарных обменов. Президент особо отметил успешное сотрудничество в атомной сфере, а также растущую пропускную способность приграничных переходов и развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами. Гуманитарное взаимодействие, добавил Путин, также играет важную роль в укреплении связей между народами России и Китая.