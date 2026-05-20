Путин заявил о продолжении безвиза с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран.
Об этом он сообщил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Путина, безвизовый режим стал дополнительным стимулом для развития гуманитарных контактов между Россией и Китаем.
«Эту практику безусловно будем продолжать», — сказал Путин.
Он также отметил расширение сотрудничества Москвы и Пекина в сферах культуры и образования. По его словам, после завершения годов культуры две страны переходят к рeализации проекта годов сотрудничества в сфере образования.
Путин добавил, что этот проект станет уже десятым тематическим форматом взаимодействия между Пекином и Москвой.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Си длились около трех часов.