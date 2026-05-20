KP.RU: Ушаков подтвердил, что в ближайшие недели Уиткофф и Кушнер посетят РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера ожидается в ближайшие недели. Точные даты поездки гостей пока остаются неизвестными. Об этом он рассказал в беседе с журналистом KP.RU Андреем Зобовым.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном визите Стива Уиткоффа. Спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев отметил, что спецпосланник Трампа намерен посетить Россию в самое ближайшее время.
Западные издания сообщали на днях, что главной темой переговоров может стать вопрос обмена или освобождения американских граждан. Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с российской стороной судьбу граждан США, которые сейчас находятся в заключении в России.