Песков рассказал журналистам о ходе переговоров по газопроводу «Сила Сибири — 2»

Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Китай в ходе переговоров в Пекине достигли базового понимания по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Удалось согласовать ключевые параметры, включая маршрут и основные принципы реализации. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, остались некоторые нюансы, которые ещё предстоит доработать. Чётких временных рамок запуска проекта пока нет — часть деталей носит коммерческий характер. Песков назвал достигнутые договорённости значительным шагом вперёд.