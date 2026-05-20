Китай хочет продлить безвизовый режим для россиян

Китай продлит безвизовый ражим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда.
По его словам, действующие договоренности показали свою эффективность. Он отметил, что они создают удобные условия для граждан обеих стран и способствуют развитию контактов.
Также сообщалось, что Россия и Китай договорились о продлении ключевого Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
