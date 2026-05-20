Си Цзиньпин сделал заявление о дружбе народов РФ И КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что российско-китайская дружба завоёвывает всё больше сторонников среди молодёжи, а народы двух стран заметно сближаются. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
Китайский лидер высоко оценил прошедшие переговоры. Он назвал их углублёнными, дружескими и очень плодотворными. По словам Си Цзиньпина, беседа с российским президентом прошла в тёплой и конструктивной атмосфере.
Владимир Путин прибыл в Китай 19 мая с официальным визитом. В Доме народных собраний состоялась их центральная встреча. Сначала лидеры провели доверительную беседу в узком составе, которая продлилась почти полтора часа.
Общая атмосфера переговоров была открытой и тёплой. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.
