Токаев встретился с президентом Кении Уильямом Руто

Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в нашу страну с государственным визитом.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кении.
Напомним, вчера Уильям Руто прибыл в Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В аэропорту Астаны президента Кении встретил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.