Токаев встретился с президентом Кении Уильямом Руто

В Астане состоялась официальная церемония встречи президента Кении Уильяма Руто, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в нашу страну с государственным визитом.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кении.

Напомним, вчера Уильям Руто прибыл в Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В аэропорту Астаны президента Кении встретил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.