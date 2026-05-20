Ушаков заявил, что Путин и Си договорились «об очень важном» в энергетике

Россия и Китай в ходе переговоров обсудили широкий круг вопросов и пришли к «очень важной» договоренности в сфере энергетики, сообщил ИС «Вести» помощник российского президента Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры, по его словам, прошли «в целом позитивно». «Очень много вопросов обсудили, в том числе перспективные проекты в энергетике и других областях», — сказал Ушаков.

На вопрос, договорились ли стороны о чем-то в сфере энергетики, помощник президента ответил: «Да, о кое-чем очень важном договорились».

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали около 40 межведомственных, межправительственных и корпоративных документов.

Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Российский президент прибыл в Пекин 19 мая в рамках двухдневного визита. Вместе с Путиным в Китай прибыли пять вице-премьеров, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака; восемь министров, включая главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, министра сельского хозяйства Оксану Лут, главу Минкультуры Ольгу Любимову и министра экономического развития Максима Решетникова.

