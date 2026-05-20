Андрей Шимкив: Вы — опора области, опора России

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом предстоящему Дню российского предпринимательства.
С профессиональным праздником, который отмечается в нашей стране 26 мая, поздравили представителей предпринимательского сообщества города Новосибирска в киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского. Почётными гостями торжества стали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и другие приглашённые, среди которых были депутаты регионального парламента Юлия Швец и Наталия Безрученкова.
В своей поздравительной речи Андрей Травников отметил, что по итогам 2025 года общая численность малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей в Новосибирской области составила почти 160 тысяч. Это на пять процентов больше, чем два года назад.
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив вручил лучшим предпринимателям награды регионального парламента. Благодарность Законодательного Собрания получил Председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Игорь Салов.
«Многих в этом зале, которые начинали свой бизнес ещё в 90‑е годы, знаю лично, — обратился к предпринимателям Андрей Шимкив. — Хочу сказать, что и Губернатор Андрей Александрович Травников, и я, прежде чем прийти трудиться на государственную службу, поработали на предприятиях, больших и малых, и точно знаем, что быстро меняющиеся экономические условия и умение адаптироваться — это уже практически привычный, будничный режим для предпринимателей. Иногда было легче, иногда труднее, но всегда находили варианты. Все вы без исключения — инициативные, грамотные, социально ответственные люди. Опора экономики, опора области, опора России!».
Андрей Шимкив подчеркнул, что на фоне беспрецедентного внешнего давления сплочённое российское предпринимательское сообщество убедительно доказало, как быстро оно умеет адаптироваться и в непростых условиях обеспечивать деятельность своих предприятий, влияя на социально‑экономическое развитие территорий.
«Именно вы сегодня разворачиваете масштабные социальные проекты в поддержку государства, программы волонтёрства, помощи участникам специальной военной операции и их семьям, — подчеркнул Председатель Заксобрания региона. — Ваш вклад в макроэкономические показатели — это сохранение коллективов, стимулирование кадровой политики, эффективности и отдачи, умение быстро перестроиться под запросы потребителя и под постоянно меняющиеся правила игры. Ещё раз подчеркну: ответственность за свой бизнес, за коллективы, которые делают его успешным, — это нелёгкая ноша. Но вы выбрали её, вы справляетесь, и мы говорим вам огромное спасибо за это!».
