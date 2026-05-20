Внешнеторговый оборот между ЕАЭС и Узбекистаном превысил $18 млрд — ЕЭК

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот между странами ЕАЭС и Узбекистаном увеличился на 14,6% и превысил $18 млрд по сравнению с 2024 годом.
Такие данные озвучили на встрече министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.
«Узбекистан является для ЕАЭС стратегическим партнером, мы видим большие возможности для увеличения объемов взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации», — подчеркнул Данияр Иманалиев.
В ответ Ботиржон Асадов отметил конструктивный характер диалога с ЕЭК и заявил о готовности максимально полно использовать возможности статуса наблюдателя при ЕАЭС.
«Он отметил, что торговля с государствами — членами Союза составляет четверть товарооборота Узбекистана. Посол акцентировал внимание на необходимости совместного развития транзитного потенциала и важности участия Узбекистана в ключевых транспортных коридорах, соединяющих страны Союза с зарубежными партнерами», — сообщили в ЕЭК.
Также обсудили подготовку нового плана совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и правительства Узбекистана на 2027−2030 годы.
Еще рассмотрели ход подготовки пятого заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана. Подтверждена готовность представителей Узбекистана принять участие в мероприятиях Евразийского экономического форума, который пройдет