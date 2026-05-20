Россия отметила объективную позицию Китая в украинском конфликте

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. РФ ценит объективную позицию Китая в украинском конфликте, приветствует стремление сыграть конструктивную роль в урегулировании, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

Источник: РИА "Новости"

Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

«Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по проблематике ситуации на Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем», — говорится в тексте документа.

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.

