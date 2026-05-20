Казахстан откроет посольство в Найроби

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов.

— Считаю это наглядным свидетельством Вашего твердого настроя на укрепление сотрудничества между нашими странами. Кения — очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед.

Сегодня мы намерены обсудить перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Найроби заслуженно признан международным центром на Африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. В этой связи Казахстан принял решение об открытии посольства нашей страны в Найроби, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кении отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

— Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион — масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества, — подчеркнул Уильям Руто.

