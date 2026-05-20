Владимир Путин дал высокую оценку прошедшим в Пекине переговорам с Си Цзиньпином

По окончании переговоров Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином главы двух государств сделали заявления для средств массовой информации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений: 25 лет назад был заключён важнейший межгосударственный договор — о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — отметил российский лидер.
Сегодняшние переговоры прошли в традиционно тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия.
Российско-китайские отношения не подвержены внешним влияниям и могут служить образцом для других стран мира. Это отметил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Россия и Китай должны продолжать укреплять политическое взаимодействие и оставаться друг для друга стратегическим оплотом.
По итогам встречи был подписан солидный пакет документов — порядка 40 соглашений, направленных на углубление экономической кооперации. Товарооборот между странами в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов.
«Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнёрами», — подчеркнул Владимир Путин.
Особое внимание уделено энергетическому сотрудничеству. Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойные поставки нефти, газа и угля в Китай. Успешно реализуются проекты в атомной энергетике.
Активно развивается гуманитарное сотрудничество: запускаются новые крупные проекты, такие как Год образования, а взаимный безвизовый режим способствует росту туристических потоков.
На международной арене страны подтвердили приверженность независимой внешней политике и тесной стратегической связке, играя стабилизирующую роль. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в АТЭС.
