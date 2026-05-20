Владимир Путин дал высокую оценку прошедшим в Пекине переговорам с Си Цзиньпином

По словам российского лидера, Россия и Китай "являются друг для друга важными торговыми партнерами"

Источник: AmurMedia

По окончании переговоров Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином главы двух государств сделали заявления для средств массовой информации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений: 25 лет назад был заключён важнейший межгосударственный договор — о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — отметил российский лидер.

Сегодняшние переговоры прошли в традиционно тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия.

Российско-китайские отношения не подвержены внешним влияниям и могут служить образцом для других стран мира. Это отметил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Россия и Китай должны продолжать укреплять политическое взаимодействие и оставаться друг для друга стратегическим оплотом.

По итогам встречи был подписан солидный пакет документов — порядка 40 соглашений, направленных на углубление экономической кооперации. Товарооборот между странами в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов.

«Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнёрами», — подчеркнул Владимир Путин.

Особое внимание уделено энергетическому сотрудничеству. Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойные поставки нефти, газа и угля в Китай. Успешно реализуются проекты в атомной энергетике.

Активно развивается гуманитарное сотрудничество: запускаются новые крупные проекты, такие как Год образования, а взаимный безвизовый режим способствует росту туристических потоков.

На международной арене страны подтвердили приверженность независимой внешней политике и тесной стратегической связке, играя стабилизирующую роль. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в АТЭС.

Напомним, поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026−2027 год).

КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше