Лукашенко предложил эффективные решения одной стране и обратился к ее президенту

Лукашенко подчеркнул, что Минск особо заинтересован в углублении связей с Яунде в том числе в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Также он с уверенностью сказал о том, что расширение белорусско-камерунского взаимодействия в сельском хозяйстве соответствует интересам обеих стран. И заметил, что это даст возможности для повышения уровня обеспечения продовольствием народа Камеруна. Кроме того, белорусский лидер высказался об эффективных решениях.