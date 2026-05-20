Лукашенко предложил эффективные решения одной стране и обратился к ее президенту

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил эффективные решения Камеруну, сообщила пресс-служба президента.
Об этом было сказано в поздравлении, которое от своего имени и от имени белорусского народа глава государства направил президенту Камеруна Полю Бийю с Национальным днем этой республики.
Лукашенко подчеркнул, что Минск особо заинтересован в углублении связей с Яунде в том числе в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Также он с уверенностью сказал о том, что расширение белорусско-камерунского взаимодействия в сельском хозяйстве соответствует интересам обеих стран. И заметил, что это даст возможности для повышения уровня обеспечения продовольствием народа Камеруна. Кроме того, белорусский лидер высказался об эффективных решениях.
— Беларусь имеет опыт успешной реализации совместных проектов в Африке и готова предложить эффективные решения в этом вопросе, — констатировал белорусский президент.
