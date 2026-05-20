Годовой отчёт об исполнении бюджета направлен Правительством края в Законодательное Собрание

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год рассмотрели на заседании члены регионального Правительства и представили в краевой парламент проект закона. Главным результатом стало сохранение устойчивости финансовой системы и сбалансированности бюджета.
Исполнение краевого бюджета по доходам в 2025 году составило 459,4 млрд рублей, из них собственные доходы края — 416,1 млрд рублей. Прирост с учетом федеральной поддержки к 2024 году — более 30 млрд рублей. Стабильность доходной базы обеспечили благоприятная для края ситуация на сырьевых и валютных рынках, а также рост поступлений по отдельным налогам.
Налоговые и неналоговые доходы составили 411,8 млрд рублей — это на 24 млрд рублей выше уровня 2024 года. Основные источники: налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добычу полезных ископаемых, а также доходы от размещения бюджетных средств на банковских депозитах.
Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 497,6 млрд рублей. Ключевые приоритеты — реализация национальных проектов, социальная поддержка, инфраструктурное и территориальное развитие.
На мероприятия национальных проектов направили 47 млрд рублей с учетом федеральных средств. Самыми финансово емкими стали «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».
Более половины расходов краевого бюджета поступило на выполнение социальных обязательств, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы.
В 2025 году на поддержку населения выделено почти 92 млрд рублей, включая помощь участникам спецоперации и их близким. На поддержку семей с детьми («детский бюджет») направлено 18,5 млрд рублей. Продолжилось решение жилищных вопросов: около 5 млрд рублей пошло на обеспечение жильем детей-сирот, еще 2 млрд рублей — на переселение из аварийного фонда.
Значительные ресурсы поступили на развитие экономики и инфраструктуры. Дорожный фонд составил 27 млрд рублей. За счет этих средств ремонтировали региональные трассы и дороги в муниципалитетах, приводили в порядок подъезды к социальным объектам, обновляли улично-дорожную сеть в городах и селах. Продолжилась модернизация коммунальной инфраструктуры и обновление общественного транспорта.
Бюджет развития края в 2025 году увеличился и превысил 90 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей направили на реализацию крупных проектов с использованием механизмов «инфраструктурного меню».
Значительные средства получили территории. Эти ресурсы позволили решать конкретные задачи на местах: ремонтировать школы и детские сады, обновлять дома культуры и спортивные объекты, приводить в порядок дороги, благоустраивать общественные пространства и обеспечивать готовность объектов ЖКХ к зиме.
В целом в отчетном году муниципальным образованиям выделено из краевого бюджета 165,5 млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше уровня 2024 года. Красноярский край сохранил высокий уровень долговой устойчивости. В структуре государственного долга — бюджетные кредиты, в прошлом году коммерческая задолженность полностью погашена.
«В условиях сохранения внешних вызовов и внутренних преобразований нам удалось сохранить устойчивость финансовой системы, обеспечить финансирование приоритетных и текущих задач, а также сформировать запас прочности для дальнейшей работы», — отметил вице-премьер Владимир Бахарь.
Годовой отчет об исполнении бюджета рассмотрят на публичных слушаниях с участием депутатов, представителей местного самоуправления и общественности. После этого законопроект обсудят на сессии Законодательного Собрания края.