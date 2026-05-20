На юге Красноярского края депутаты обсудили развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Идринско-Краснотуранском муниципальном округе прошло совместное заседание секции по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Координационного совета и комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания.
Перед заседанием парламентарии посетили несколько сельхозпредприятий. Одним из них стало хозяйство «Ирина», специализирующееся на выращивании зерновых, зернобобовых и технических культур и племенном животноводстве. Сейчас здесь содержат более 700 коров герефордской породы и 130 голов абердин-ангусской породы. Предприятие остается единственным в крае племенным хозяйством по мясному скотоводству и поставляет молодняк не только в районы Красноярского края, но и в соседние регионы.
Также депутаты познакомились с работой кооператива «Гавань», который занимается закупкой молока у владельцев личных подсобных хозяйств. Кооператив работает сразу в 36 населенных пунктах и объединяет почти тысячу хозяйств. Только за прошлый год закуплено около 7,8 тысячи тонн молока — это более 22% от общего объема, который приобретают сельскохозяйственные кооперативы региона.
Оба предприятия получили государственную поддержку: хозяйству «Ирина» выделили более 10 млн рублей, кооперативу «Гавань» — почти 23 млн рублей.
«Предприятия, которые посетили парламентарии, наглядно показывают успешный опыт работы в непростых экономических условиях. “Ирина” — единственное племенное хозяйство в крае по мясному скотоводству, настоящий лидер отрасли. Второй положительный пример — кооператив “Гавань”. Обнадеживает, что эффективность “Гавани” в работе с личными подсобными хозяйствами, отмеченная аудиторами Счётной палаты, становится ориентиром для других кооперативов края. Уверен, что взаимодействие таких сельхозпредприятий и кооперативов с органами власти будет только укрепляться, а значит, жители сельских территорий получат новые рабочие места», — подчеркнул председатель аграрного комитета Владислав Зырянов.