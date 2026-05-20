На юге Красноярского края депутаты обсудили развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров

Перед заседанием парламентарии посетили несколько сельхозпредприятий. Одним из них стало хозяйство «Ирина», специализирующееся на выращивании зерновых, зернобобовых и технических культур и племенном животноводстве. Сейчас здесь содержат более 700 коров герефордской породы и 130 голов абердин-ангусской породы. Предприятие остается единственным в крае племенным хозяйством по мясному скотоводству и поставляет молодняк не только в районы Красноярского края, но и в соседние регионы.