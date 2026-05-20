Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО в АТР

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Создание аналогов НАТО в Азии и присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимы с укреплением безопасности региона, следует из совместного заявления России и КНР.

Источник: РИА "Новости"

Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны отмечают, что действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, несовместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности», — говорится в тексте заявления.

В нем также подчеркивается, что Россия и Китай «выступают против попыток разрушить через активное развитие в АТР блоковых коалиций архитектуру регионального сотрудничества с центральной ролью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)».

Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.

