Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО в АТР

Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны отмечают, что действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, несовместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности», — говорится в тексте заявления.
В нем также подчеркивается, что Россия и Китай «выступают против попыток разрушить через активное развитие в АТР блоковых коалиций архитектуру регионального сотрудничества с центральной ролью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)».
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.