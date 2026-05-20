Политолог оценил шансы демократов запретить Трампу войну в Иране

Дудаков напомнил, что ранее демократам уже удавалось через суд добиваться отмены многих тарифов Трампа и прекращать его рейды по депортации мигрантов. Эксперт допустил, что и в этот раз они попытаются остановить войну с помощью судебных решений.
Политолог также отметил, что внутренний раскол в США продолжает нарастать. На фоне бунтующего конгресса позиции Дональда Трампа становятся все менее устойчивыми.
Ранее Верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, которая фактически предписывает администрации прекратить военные действия против Ирана. Документ поддержали 50 законодателей, против выступили 47.