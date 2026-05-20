Политолог оценил шансы демократов запретить Трампу войну в Иране

Демократы готовят юридическую атаку на Трампа, чтобы заблокировать продолжение военной операции против Ирана. Если президент решит проигнорировать волю конгресса, его оппоненты пойдут в суд. Такой сценарий может быть впервые реализован в истории США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Демократы уже планируют подать в суд, если Трамп проигнорирует решение конгресса. Через судебные органы они могут запретить главе Белого дома вести боевые действия с Ираном, но эта история будет беспрецедентной, такого еще никогда не было в США», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Дудаков напомнил, что ранее демократам уже удавалось через суд добиваться отмены многих тарифов Трампа и прекращать его рейды по депортации мигрантов. Эксперт допустил, что и в этот раз они попытаются остановить войну с помощью судебных решений.

Политолог также отметил, что внутренний раскол в США продолжает нарастать. На фоне бунтующего конгресса позиции Дональда Трампа становятся все менее устойчивыми.

Ранее Верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, которая фактически предписывает администрации прекратить военные действия против Ирана. Документ поддержали 50 законодателей, против выступили 47.

